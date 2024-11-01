Share this postTODAY A CALGARY PHYSICIAN TOLD ME THEY GIVE REMDESIVIR TO LESSEN THE IMPACTS OF COVID-19. I THOUGHT REMDESIVIR WAS HIGHLY TOXIC - ???allanmacrae.substack.comCopy linkFacebookEmailNoteOtherTODAY A CALGARY PHYSICIAN TOLD ME THEY GIVE REMDESIVIR TO LESSEN THE IMPACTS OF COVID-19. I THOUGHT REMDESIVIR WAS HIGHLY TOXIC - ???DID THE DR MIS-SPEAK, OR ARE WE STILL ADMINISTERING REMDESIVIR TO COVID 19 PATIENTS? ~535,000 AMERICANS DIED IN 2020 FROM LATE TREATMENT, REMDESIVIR AND VENTILATORS. Allan MacRaeNov 01, 2024∙ PaidShare this postTODAY A CALGARY PHYSICIAN TOLD ME THEY GIVE REMDESIVIR TO LESSEN THE IMPACTS OF COVID-19. I THOUGHT REMDESIVIR WAS HIGHLY TOXIC - ???allanmacrae.substack.comCopy linkFacebookEmailNoteOtherShareThis post is for paid subscribersSubscribeAlready a paid subscriber? Sign in