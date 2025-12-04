TO SAVE A PRINCESS: KATE IS APPARENTLY DYING OF OVARIAN CANCER. BIG PHARMA WILL LET HER DIE RATHER THAN ALLOW THE NEW, CHEAP TECHNOLOGIES TO HURT THEIR PROFITS.
MY EXPERT PHYSICIAN FRIEND AND I ARE TRYING TO CONTACT THE ROYAL FAMILY THROUGH THE CHURCHILL'S, TO MAKE THEM AWARE OF NEW CANCER CURES THAT HAVE RECENTLY SHOWN PROMISE, EVEN IN OVARIAN CANCERS.
IVERMECTIN and MEBENDAZOLE Testimonial - 66 year old Idaho woman with Stage 4 Ovarian Cancer, failing conventional Oncology after 4 years - reports after 5 months
OVARIAN CANCERS HVE ALWAYS BEEN THE DIFFICULT ONES TO CURE - HERE IS SOME POSITIVE NEWS.