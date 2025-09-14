REPRISE 4: IF TRUMP WANTS TO BE A TRULY GREAT PRESIDENT... AFTER THE MURDER OF CHARLIE KIRK, WHERE DO WE GO FROM HERE?
THE UNGUARDED JOY OF THE LEFTIST MEDIA UPON THE SHOOTING OF A BELOVED HUSBAND AND FATHER SHOWS THE DEPTH OF THE THOUGHTLESS, IGNORANT HATRED THAT TYPIFIES THE LEFT.
THE HARD TRUTH IS THAT LEFTISTS ARE TYPICALLY UNEDUCATED IN THE SCIENCES AND DO NOT UNDERSTAND THE SCIENTIFIC METHOD. LEFTISTS BELIEVE FERVENTLY IN THE TWO GREAT FRAUDS OF OUR AGE - THE CLIMATE/GREEN-ENERGY SCAM AND THE COVID-19 SCAM.
THESE TWO FRAUDS ARE THE MOST EXPENSIVE FALSEHOODS OF OUR TIMES, IN TERMS OF NEEDLESS SQUANDERING OF WEALTH AND CRUEL LOSS OF LIFE.
IT APPEARS THAT TRUMP WILL CONTINUE TO SQUANDER THE REST OF HIS SECOND TERM WITH IRRELEVANT TRIVIA.
IS THERE ANYONE ELSE WHO CAN PICK UP THE TORCH AND PROVIDE REAL STRATEGIC LEADERSHIP? RIGHT NOW, WE ARE GOING NOWHERE!