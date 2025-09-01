REPRISE 3: IF TRUMP WANTS TO BE A TRULY GREAT PRESIDENT... A WASTE OF TIME vs A WASTE OF SKIN
TRUMP'S FIRST TERM WAS A FAILURE, AS HE EMBRACED THE TWO GREAT FRAUDS OF OUR TIME - CLIMATE AND COVID. HIS SECOND TERM SEEMS TO BE A SLOW ATTEMPT TO UNDO THOSE FAILURES AND THE BIDEN DEBACLES.
TRUMP’S FIRST TERM WAS A COMPLETE WASTE OF TIME:
FIRST, HE EMBRACED THE 50-YEAR-OLD CLIMATE FRAUD, AND ITS’ PARTNER GREEN ENERGY FRAUD (GRID-CONNECTED WIND AND SOLAR POWER).
MY FRIEND DR. WILL HAPPER, PROFESSOR OR PHYSICS AT PRINCETON, JOINED TRUMP FOR 12 MONTHS TO PROVIDE INFORMED INPUT TO SOLVE THE CLIMATE FRAUD, BUT TRUMP IGNORED HAPPER AND TOOK ADVICE FROM HIS BIMBO DAUGHTER AND SON-IN-LAW, BOTH EMINENT SOCIAL SCIENTISTS WHO KNOW NOTHING ABOUT CLIMATE.
A NOTE ABOUT PRINCETON AND PHYSICS:
PRINCETON IS THE LEADING PHYSICS UNIVERSITY ON THE PLANET.
ALBERT EINSTEIN (RELATIVITY THEORY) AND ROBERT OPPENHEIMER (THE ATOMIC BOMB) WERE BOTH AT PRINCETON. WILL HAPPER CONTINES THAT TRADITION OF EXCELLENCE. IVANKA AND KUSHNER? NOT SO MUCH.
TRUMP’S SECOND TERM IS BECOMING A WASTE OF TIME:
TRUMP IS ALREADY 8 MONTHS INTO HIS SECOND TERM AND HAS NOT ACCOMPLISHED MUCH TO DATE - LOTS OF SOUND AND FURY ABOUT TARIFFS, UKRAINE, ISRAEL, IRAN AND SO ON, BUT LITTLE REAL PROGRESS. NOTHING TO MAKE AMERICA STRONG AND FREE FOR THE LONG TERM.
IT APPEARS HE IS FINALLY REALIZING THAT HIS COVID-19 “VACCINES” WERE BIOWEAPONS THAT HAVE KILLED OVER 1 MILLION AMERICANS. I PUBLISHED THAT RISK ON 8JAN2021 AND DENIS RANCOURT AND I INDEPENDENTLY QUANTIFIED THE COVID-19 VACCINE-CAUSED DEATHS IN EARLY 2023.
IT APPEARS TRUMP IS FINALLY REALIZING THAT ALMOST ALL FORMS OF GRID-CONNECTED GREEN ENERGY ARE NOT GREEN AND PRODUCE LITTLE USEFUL ENERGY - AS WE PUBLISHED WITH CONFIDENCE IN 2002.
TRUMP SHOULD ADOPT A REAL POLICY FOR CONTRUCTIVE LONG TERM CHANGE, SUCH AS I HAVE OUTLINED BELOW. HE SHOULD NOT BURN UP THE REST OF HIS SECOND TERM IN DAMAGE CONTROL - PUT OTHERS IN CHARGE OF THE NEEDED TASKS, GET THAT DONE BY 2025 YEAR-END AND MOVE ON TO ACHIEVE REAL PROGRESS.
A WASTE OF SKIN:
BIDEN AND FRIENDS, OBAMA, CANADIAN PRIME MINISTERS JUSTIN TRUDEAU AND MARK CARNEY ARE TRAITORS DEDICATED TO THE EXTREMIST AGENDA OF THE WORLD ECONOMIC FORUM.
THEIR CLIMATE AND COVID POLICIES COST TRILLIONS OF DOLLARS AND KILLED HUNDREDS OF MILLIONS WORLDWIDE
AT BEST, THEY WERE ALL A WASTE OF SKIN.
