REPRISE 2: IF TRUMP WANTS TO BE A TRULY GREAT PRESIDENT, HE WILL HAVE TO ADDRESS AND RESOLVE HIS TWO GREATEST FAILURES: CLIMATE AND COVID. THEN HE SHOULD SOLVE THESE MAJOR REAL PROBLEMS.
TRUMP'S FIRST TERM WAS A FAILURE, AS HE EMBRACED THE TWO GREAT FRAUDS OF OUR TIME - CLIMATE AND COVID. HIS SECOND TERM SEEMS TO BE A SLOW ATTEMPT TO UNDO THOSE FAILURES AND THE BIDEN DEBACLES.
IT IS LONG PAST TIME FOR REAL STRATEGIC PLANNING, SUCH AS I HAVE DESCRIBED BELOW:
WHAT SHOULD TRUMP’S GREATEST ACHIEVEMENTS BE?
ENDING THE UKRAINE WAR
A PHONE CALL TO PUTIN WOULD END THE UKRAINE WAR.
A NORTH AMERICAN ENERGY POLICY
ESTABLISH A NORTH AMERICAN ENERGY POLICY INCORPORATING COAL, NATURAL GAS, HYDRO, SHALE FRACKING AND THE OIL SANDS TO ENSURE STABILITY OF SUPPLY AND STABLE, ECONOMICAL LONG-TERM PRICING. THE USA IS THE LARGEST OIL PRODUCER IN THE WORLD; CANADA IS #4. BOTH COUNTRIES HAVE HUGE RESERVES OF COAL AND NATURAL GAS.
MUCH-NEEEDED OIL AND GAS PIPELINES THAT HAVE BEEN BLOCKED FOR DECADES BY CRIMINAL GREENS WILL BE BUILT, INCLUDING:
- THE KEYSTONE XL PIPELINE TAKING CANADIAN CRUDE TO HOUSTON REFINERIES;
- THE OIL PIPELINE TO TAKE CANADIAN OIL EAST TO REFINERIES IN MONTREAL, LEVIS, QUEBEC AND ST JOHN, NEW BRUNSWICK;
- NATURAL GAS PIPELINES TO THE USA NORTHEAST.
EXPENSIVE, UNRELIABLE, INTERMITTENT POWER GENERATION WILL BE REMOVED FROM THE GRID. ENERGY SECURITY REQUIRES A COMPETENT POLICY TO PROVIDE CHEAP, ABUNDANT RELIABLE ENERGY. TARGET ELECTRICITY PRICES OF ~6 CENTS/KWh, FULLY DELIVERED, ABOUT ONE-THIRD OF CURRENT HIGHLY-INFLATED RATES.
A NORTH AMERICAN WATER POLICY
THE USA SOUTHWEST IS CHRONICALLY WATER-SHORT AND CANADA HAS THE WORLD’S LARGEST SUPPLIES OF FRESH WATER. ESTABLISH AN ENVIRONMENTALLY- RESPONSIBLE WATER-SHARING PROGRAM WHEREIN CANADA SELLS FRESH WATER TO THE USA, INSTEAD OF WASTING IT NOW AS IT FLOWS INTO THE SEA.
FRESH WATER IS PROBABLY THE GREATEST UNTAPPED OPPORTUNITY - CANADA HAS ABUNDANT FRESH WATER, ESPECIALLY AT JAMES BAY, AND THE USA HAS VAST SUNNY AREAS OF THE SOUTHWEST THAT ARE SUITABLE FOR AGRICULTURE, EXCEPT FOR THE LACK OF FRESH WATER.
CANADA COULD ALSO BENEFIT FROM THE WORLD’S LARGEST SALT-WATER FISHERY WITHIN ITS TERRITORY - HUDSON’S BAY IS REPORTEDLY NOT SALINE ENOUGH TO SUPPORT A SALT-WATER FISHERY, BUT DIVERTING THE FRESH WATER FROM JAMES BAY COULD SOLVE THAT CONSTRAINT.
REVITALIZE THE NORTH AMERICAN DEFENSE PACT
CANADA WILL CONTRIBUTE ITS FAIR SHARE TO NORTH AMERICAN DEFENSE.
BOTH COUNTRIES WILL AGREE TO NO LONGER INTERVENE IN FOREIGN WARS.
A NORTH AMERICAN IMMIGRATION POLICY
BOTH COUNTRIES WILL AGREE TO FOLLOW A RATIONAL, PLANNED IMMIGRATION POLICY AND TO RETURN ILLEGAL IMMIGRANTS TO THEIR COUNTRIES OF ORIGIN.
A NORTH AMERICAN FOOD PROGRAM
BOTH COUNTRIES WILL AGREE TO FAIR FOOD SHARING IN TIMES OF SHORTAGES.